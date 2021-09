La campagna di Trump sapeva già quando le ha diffuse che quelle sulla cospirazione elettorale erano fake news (Di mercoledì 22 settembre 2021) quando lo staff della campagna di Donald Trump per le elezioni Usa ha annunciato di voler agire legalmente contro presunti brogli elettorali che coinvolgevano le società di software Dominion Voting Systems e Smartmatic, George Soros e il Venezuela, sapeva – contestualmente – che stava dichiarando il falso. Mia questo non ha fermato i sostenitori di Trump nel portare avanti una delle più grandi fake news della recente storia americana. La conferenza stampa si è svolta lo scorso 19 novembre, ma qualche settimana prima alcuni report interni alla campagna elettorale di Trump dimostravano esattamente il contrario di quanto sostenuto nel corso di quella stessa conferenza stampa. LEGGI ANCHE > La diffusione dei tweet ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 settembre 2021)lo staff delladi Donaldper le elezioni Usa ha annunciato di voler agire legalmente contro presunti brogli elettorali che coinvolgevano le società di software Dominion Voting Systems e Smartmatic, George Soros e il Venezuela,– contestualmente – che stava dichiarando il falso. Mia questo non ha fermato i sostenitori dinel portare avanti una delle più grandidella recente storia americana. La conferenza stampa si è svolta lo scorso 19 novembre, ma qualche settimana prima alcuni report interni alladidimostravano esattamente il contrario di quanto sostenuto nel corso di quella stessa conferenza stampa. LEGGI ANCHE > La diffusione dei tweet ...

Elezioni Usa e le fake news consapevoli della campagna di Trump | Giornalettismo

