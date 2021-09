La Camera ha deciso: obbligo di Green Pass per i parlamentari (Di mercoledì 22 settembre 2021) I controlli avverranno all’ingresso, all’altezza dei metal detector attraverso cui Passano tutti coloro che entrano nel palazzo di Montecitorio. L’ufficio di presidenza della Camera si appresta ad approvare, nel pomeriggio, l’obbligo del Green Pass per deputati, dipendenti e giornalisti nel nome del fatto che le regole che valgono per i cittadini e per i lavoratori pubblici e privati devono valere anche nei palazzi delle Istituzioni. Al Senato la decisione sarà presa il 5 ottobre. A differenza però dei luoghi di lavoro, dove i controlli vengono fatti a campione, l’idea è di controllare ogni singola persona che entra alla Camera. In sostanza, viene spiegato da chi si sta occupando di queste nuove norme, quando l’assistente parlamentare visiona il tesserino necessario per entrare a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) I controlli avverranno all’ingresso, all’altezza dei metal detector attraverso cuiano tutti coloro che entrano nel palazzo di Montecitorio. L’ufficio di presidenza dellasi appresta ad approvare, nel pomeriggio, l’delper deputati, dipendenti e giornalisti nel nome del fatto che le regole che valgono per i cittadini e per i lavoratori pubblici e privati devono valere anche nei palazzi delle Istituzioni. Al Senato la decisione sarà presa il 5 ottobre. A differenza però dei luoghi di lavoro, dove i controlli vengono fatti a campione, l’idea è di controllare ogni singola persona che entra alla. In sostanza, viene spiegato da chi si sta occupando di queste nuove norme, quando l’assistente parlamentare visiona il tesserino necessario per entrare a ...

