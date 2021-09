La battaglia della Lituania contro la cinese Xiaomi: «Sbarazzatevi dei suoi smartphone. Non sono sicuri» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel 1997 la rivista Wired ha coniato la formula Great Firewall per riferirsi alla barriera che la Cina ha alzato negli ultimi anni con l’obiettivo di proteggere i suoi confini digitali. L’equivalente di una Grande Muraglia fatta di codici. In Europa questo non è un tema di cui si parla molto. Tranne che in Lituania. Il ministero della Difesa lituano ha sconsigliato a tutta la popolazione di acquistare smartphone che sono stati prodotti e sviluppati da aziende cinesi. La prima destinataria del messaggio è Xiaomi, società che solo nel 2020 ha fatturato 37,6 miliardi di dollari. Come riporta Politico.eu, l’ente di sicurezza informatica del governo lituano ha dichiarato che nei loro smartphone ci sono degli algoritmi che sono in grado di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel 1997 la rivista Wired ha coniato la formula Great Firewall per riferirsi alla barriera che la Cina ha alzato negli ultimi anni con l’obiettivo di proteggere iconfini digitali. L’equivalente di una Grande Muraglia fatta di codici. In Europa questo non è un tema di cui si parla molto. Tranne che in. Il ministeroDifesa lituano ha sconsigliato a tutta la popolazione di acquistarechestati prodotti e sviluppati da aziende cinesi. La prima destinataria del messaggio è, società che solo nel 2020 ha fatturato 37,6 miliardi di dollari. Come riporta Politico.eu, l’ente di sicurezza informatica del governo lituano ha dichiarato che nei lorocidegli algoritmi chein grado di ...

