Koeman: “Il club è con me, serve pazienza. I nostri giovani possono diventare dei campioni” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Momento delicato a Barcellona, non si placano le voci sul futuro di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese è in bilico a seguito del deludente inizio di stagione. L’allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cadice, non ha risposto alle domande dei giornalisti ma si è limitato a leggere un comunicato. “Il club è con me come allenatore in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria del club è vincolata ai risultati e viceversa. Significa che dobbiamo ricostruire la squadra senza poter fare grandi cose a livello finanziarie. serve tempo. I giovani di oggi possono diventare le nuove stelle mondiali in un paio di anni: la cosa buona è che i giovani hanno opportunità come in passato ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Momento delicato a Barcellona, non si placano le voci sul futuro di Ronaldsulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese è in bilico a seguito del deludente inizio di stagione. L’allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cadice, non ha risposto alle domande dei giornalisti ma si è limitato a leggere un comunicato. “Ilè con me come allenatore in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria delè vincolata ai risultati e viceversa. Significa che dobbiamo ricostruire la squadra senza poter fare grandi cose a livello finanziarie.tempo. Idi oggile nuove stelle mondiali in un paio di anni: la cosa buona è che ihanno opportunità come in passato ...

