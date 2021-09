Kerem Bürsin | prima di Serkan Bolat un vampiro alla ricerca dell’immortalità | lo riconoscete? FOTO

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’attore che interpreta il ruolo dell’affascinantedi Love is in the Air è oggi amato da un vasto pubblico, non solo turco ma anche italiano. Sono tanti i telespettatori che si sono appassionati alle vicende dei protagonisti. Non a caso oggi, quel legame che spesso si instaura tra un personaggio ed il telespettatore, … L'articolodiun: loproviene da Velvet Gossip.

Advertising

ConsumeYou2 : RT @thebursinitaly: 22.09.2021 | Nuovo post di Verissimo su Instagram: “Kerem Bürsin innamorato dell’Italia ?????? Sabato, alle 16:30 su Can… - KILM96 : RT @thebursinitaly: 22.09.2021 | Nuovo post di Verissimo su Instagram: “Kerem Bürsin innamorato dell’Italia ?????? Sabato, alle 16:30 su Can… - GOTSafsaf93 : RT @thebursinitaly: 22.09.2021 | Nuovo post di Verissimo su Instagram: “Kerem Bürsin innamorato dell’Italia ?????? Sabato, alle 16:30 su Can… - NourMoh84598039 : RT @thebursinitaly: 22.09.2021 | Nuovo post di Verissimo su Instagram: “Kerem Bürsin innamorato dell’Italia ?????? Sabato, alle 16:30 su Can… - SoProudOfRK : RT @thebursinitaly: 22.09.2021 | Nuovo post di Verissimo su Instagram: “Kerem Bürsin innamorato dell’Italia ?????? Sabato, alle 16:30 su Can… -

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bürsin

Niente può mettersi contro l'amore vero tra Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Bursin), nemmeno i sotterfugi dell'astuta Selin Atakan (Bige Onal), che ritornerà all'attacco appena il bell'architetto perderà la memoria del suo ultimo anno di vita in seguito ad un incidente ...... anche l'attuale compagno di Hande altrettanto conosciuto dai telespettatori in quanto è l'attore che interpreta i panni di Serkan Bolat in Love is in the Air , ovvero. Ma scopriamo ...