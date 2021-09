Karina Cascella sempre più lontana dalla tv: “Non ho la serenità di un tempo” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Da tempo è lontana dai riflettori del piccolo schermo e intanto, Karina Cascella, è tornata a far parlare di sé rompendo il silenzio sulla sua assenza dal mondo dello showbiz. L’occasione della confessione è un nuovo intervento pubblico, dove, incalzata sul suo privato, Karina spiega che è alle prese con un periodo non facile sotto più punti di vista per lei, segnato in particolare dalla pandemia di Coronavirus, che le ha arrecato diversi problemi, anche di salute. Tra gli altri, la Cascella non nasconde neanche il matrimonio saltato con il suo compagno. Intanto, a tenerla occupata e a non farle pensare ai problemi sono gli impegni della sua attività. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha dichiarato, l’ex Uomini e donne. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dadai riflettori del piccolo schermo e intanto,, è tornata a far parlare di sé rompendo il silenzio sulla sua assenza dal mondo dello showbiz. L’occasione della confessione è un nuovo intervento pubblico, dove, incalzata sul suo privato,spiega che è alle prese con un periodo non facile sotto più punti di vista per lei, segnato in particolarepandemia di Coronavirus, che le ha arrecato diversi problemi, anche di salute. Tra gli altri, lanon nasconde neanche il matrimonio saltato con il suo compagno. Intanto, a tenerla occupata e a non farle pensare ai problemi sono gli impegni della sua attività. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha dichiarato, l’ex Uomini e donne. ...

