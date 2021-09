Juventus Women | l’esito degli esami medici di Sara Gama

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Infortunio: escluse lesioni per la capitana della formazione. Il comunicato ufficiale dellaSospiro di sollievo per ladopo l’infortunio in Nazionale di. Ecco il comunicato ufficiale del club sulle condizioni della bianconera: «ha riportato ieri, durante la partita Croazia-Italia, una distorsione del ginocchio e della caviglia della gamba sinistra. Glistrumentali eseguiti oggi presso il JMedical hanno escluso lesioni e la calciatrice inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Infortunio Sara Gama: sono escluse lesioni per il capitano della Juventus Women. Il comunicato ufficiale della società Sospiro di sollievo per la Juventus Women dopo l'infortunio in Nazionale di Sara ...