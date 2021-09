Juventus U23-Triestina, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Juventus U23-Triestina, recupero della 2° giornata di campionato in Serie C – Girone A, in programma oggi alle 16:30. Inizialmente previsto per sabato 4 settembre, si recupera oggi, con fischio d’inizio fissato alle 16:30, il match valevole per la 2° giornata di campionato nel girone A di Serie C tra la Juventus U23 di Lamberto Zauli e la Triestina di Cristian Bucchi. I bianconeri, dopo la vittoria all’esordio contro la Pergolettese hanno perso le successive due gare giocate contro Pro Patria e Pro Vercelli. Gli alabardati, invece, giungono all’appuntamento odierno dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Padova appena tre giorni fa che ha fatto seguito ai due pareggi consecutivi ottenuti nei precedenti due match disputati contro Seregno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere suU23-, recupero della 2° giornata di campionato inC – Girone A, in programma oggi alle 16:30. Inizialmente previsto per sabato 4 settembre, si recupera oggi, con fischio d’inizio fissato alle 16:30, il match valevole per la 2° giornata di campionato nel girone A diC tra laU23 di Lamberto Zauli e ladi Cristian Bucchi. I bianconeri, dopo la vittoria all’esordio contro la Pergolettese hanno perso le successive due gare giocate contro Pro Patria e Pro Vercelli. Gli alabardati, invece, giungono all’appuntamento odierno dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Padova appena tre giorni fa che ha fatto seguito ai due pareggi consecutivi ottenuti nei precedenti due match disputati contro Seregno ...

