Juventus | sfuriata Allegri | ecco come l’ha presa lo spogliatoio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) D0po ladi Massimilianoloha reagito alle critiche dell’allenatorescrive Tuttosport lafatta daallodellaè stata molto simile, per contenuti, a quella avuta in conferenza stampa. Con durezza il tecnico richiamato i suoi a maggiore concentrazione e attenzione. La squadra ha incassato ripromettendosi di reagire. Per loro non è stato piacevole ma nessuno ha fiatato: le parole dihanno toccato l’orgoglio sei singoli e il gruppo ha voglia di reagire. C’è grande consapevolezza e una certa autocritica, ma nessuno crepa all’interno delloche resta compatto. I vari Chiesa, Kean e Kulusevski sono decisi a fa ...

Allegri 'La peggiore Juventus degli ultimi 60 anni' è su quasi tutti i giornali stranieri. Altrimenti declinata come 'in zona retrocessione'. Dallo Spiegel, agli inglesi, al Pais. La Juventus di Allegri. Specialmente dopo la sfuriata di Max dopo Juventus-Milan. Spogliatoio Juve, la reazione alla sfuriata di Allegri: «L'hanno presa così». Il gruppo fa autocritica ed è ancora compatto Come scrive Tuttosport la sfuriata fatta da Allegri allo spogliatoio della Juve. Scintille nello spogliatoio La gara contro il Milan ha rappresentato l'ennesima rimonta subita dalla Juve in questa prima parte di stagione, dove ancora i bianconeri non sono riusciti a vincere in campionato.