Juventus, Nedved: «Prestazioni positive, delusi solo per i punti. Sul rinnovo di Dybala…» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nedved a DAZN: le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus prima del match del Picco contro lo Spezia Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con lo Spezia: delusiONE – «solo per i punti che non sono tantissimi, ma vedo positività nelle Prestazioni. Soprattutto col Milan che è stata migliore del Malmoe. Non l’abbiamo mantenuta per 90’ e ci è mancata un po’ di concentrazione su calcio piazzato». CHIESA – «Sotto le aspettativa? Assolutamente no. Sta facendo molto bene. È andato in Nazionale in ottima forma e poi è tornato con un infortunio per cui è stato fermo 10 giorni. Oggi è pronto». DYBALA – «Siamo contenti di Paulo, sta facendo ottime Prestazioni da leader. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)a DAZN: le dichiarazioni del vicepresidente dellaprima del match del Picco contro lo Spezia Pavel, vice presidente della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con lo Spezia:ONE – «per iche non sono tantissimi, ma vedo positività nelle. Soprattutto col Milan che è stata migliore del Malmoe. Non l’abbiamo mantenuta per 90’ e ci è mancata un po’ di concentrazione su calcio piazzato». CHIESA – «Sotto le aspettativa? Assolutamente no. Sta facendo molto bene. È andato in Nazionale in ottima forma e poi è tornato con un infortunio per cui è stato fermo 10 giorni. Oggi è pronto». DYBALA – «Siamo contenti di Paulo, sta facendo ottimeda leader. ...

Advertising

zazoomblog : Juventus Nedved: «Prestazioni positive delusi solo per i punti. Sul rinnovo di Dybala…» - #Juventus #Nedved: #«Pre… - sportface2016 : #Juventus, #Nedved: '#Dybala? Per il rinnovo manca ancora qualcosina, ma siamo fiduciosi' #SpeziaJuventus - TuttoMercatoWeb : Juventus, Nedved: 'Rinnovo Dybala? Manca qualcosina, ma siamo molto fiduciosi' - CalcioNews24 : #Juventus, le parole di #Nedved pre #Spezia ??? - Paolo18030138 : RT @GiovaAlbanese: #Nedved prima di #SpeziaJuve: 'Preoccupato solo per i punti che non abbiamo raccolto ma vedo positività nelle nostre pre… -