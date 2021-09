Juventus | la mamma di Ronaldo | “Sapeva di andare allo United”

(Di mercoledì 22 settembre 2021), trattativa last minute? Cristianoha detto addio allanegli ultimi giorni di mercato, per trasferirsi al Manchester, anche se sembravano altre le mete più probabili. Nei giorni precedenti, infatti, si era parlato di Real Madrid, PSG e Manchester City. Proprio la squadra di Guardiola sembrava la più vicina ad assicurarsi le prestazioni del fenomeno portoghese, una volta che era ormai certo il suo addio alla. Le parole di Solskjaer, però, hanno riaperto tutto: il tecnico dei Red Devils, infatti, ha affermato di essere pronto ad accogliere, se avesse lasciato Torino, con Bruno Fernandes, che gioca insieme a lui nella nazionale portoghese, che avrebbe fatto da tramite. Detto, fatto e tra CR7 e lo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mamma

Quando quest'estate si è capito che Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato la, una delle possibili destinazioni ipotizzate dalla stampa era il ritorno in Portogallo, per la precisione allo Sporting Lisbona. Nel club biancoverde della capitale, vincitore dell'ultima ...Dopo essere passato dal Real Madrid allae, adesso, dai bianconeri al Manchester United, ... allora lascia che sia suo figlio Cristianinho, gioca meglio di Cristiano", ha detto ladel ...La madre del fuoriclasse portoghese racconta la reazione di Cristianinho quando si è trovato di fronte la Pulce. Poi sul ritorno di CR7 allo Sporting Lisbona e la scelta del Manchester ...ULTIMO DESIDERIO - Parlando al periodico lusitano Dolores Aveiro ha detto: "Ho già detto a mio figlio che voglio vederlo giocare per lo Sporting prima di morire. Se non sarà lui ...