Juventus, incidente d’auto per una stella del club: le sue condizioni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Brutto episodio quello che si è verificato pochi minuti fa ad una stella della Juventus. Il giocatore è stato protagonista di un incidente stradale Non il migliore dei periodi per la Juventus e per i suoi giocatori. Mentre la squadra di Allegri continua a faticare in campo, con la prima vittoria in Serie A che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Brutto episodio quello che si è verificato pochi minuti fa ad unadella. Il giocatore è stato protagonista di unstradale Non il migliore dei periodi per lae per i suoi giocatori. Mentre la squadra di Allegri continua a faticare in campo, con la prima vittoria in Serie A che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Incidente con la sua Ferrari per Arthur: è illeso ? - zazoomblog : Juventus attimi di paura per Arthur: incidente in Ferrari - #Juventus #attimi #paura #Arthur: - felipegt182 : RT @sportmediaset: Juventus, disavventura per #Arthur: coinvolto in un incidente con la sua #Ferrari. #SportMediaset - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juventus, disavventura per #Arthur: coinvolto in un incidente con la sua #Ferrari. #SportMediaset -