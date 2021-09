Juventus, il matrimonio con Dybala è sempre più vicino (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo una lunga trattativa sembra ormai ad un passo il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Era una delle telenovele dell’estate, ma sembra ormai vicina a chiudersi: Paulo Dybala è sempre più vicino al rinnovo con la Juventus. Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza il prossimo Giugno e le parti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo una lunga trattativa sembra ormai ad un passo il rinnovo di contratto di Paulocon la. Era una delle telenovele dell’estate, ma sembra ormai vicina a chiudersi: Paulopiùal rinnovo con la. Il calciatore argentino ha il contratto in scadenza il prossimo Giugno e le parti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pinettagobba83 : Invito per un compleanno il 29 sera...la mia risposta: io non ci sono!! Contro risposta: ma non vieni per la Juvent… - cippiriddu : ?? Ora in diretta, ma una cosa veloce veloce. Parliamo di Inter, Napoli, Juventus, Barcellona e del matrimonio di Mi… - salvato87725522 : Questo matrimonio... s'ha da fare. Quindi mettetevi di buona volontà non ci sono altre vie #Pogba deve tornare!!… - Antonio8384 : #Allegri prende dei giorni (durante la pausa per le nazionali, con tutti i giocatori fuori) per il matrimonio della… -