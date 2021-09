Juventus, brutto incidente per Arthur: le condizioni di salute (Di mercoledì 22 settembre 2021) brutto incidente per Arthur. Un altro episodio che amplifica il momento negativo del giocatore brasiliano della Juventus. brutto incidente per il calciatore brasiliano (Getty Images)Il calciatore della Juventus, Arthur Melo, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale a Torino. Il brasiliano era alla guida della sua Ferrari in pieno centro al momento dell’incidente. Per il giocatore solo tanta paura e nessun graffio, con la macchina ha subito diversi danni. La supercar ha riportato danni al paraurti, completamente divelto, oltre a danni sulla fiancata destra. Il giocatore era atteso oggi al J Medical per visite di controllo dopo l’infortunio. Si attendevano anche notizie sul ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021)per. Un altro episodio che amplifica il momento negativo del giocatore brasiliano dellaper il calciatore brasiliano (Getty Images)Il calciatore dellaMelo, è stato coinvolto in unstradale a Torino. Il brasiliano era alla guida della sua Ferrari in pieno centro al momento dell’. Per il giocatore solo tanta paura e nessun graffio, con la macchina ha subito diversi danni. La supercar ha riportato danni al paraurti, completamente divelto, oltre a danni sulla fiancata destra. Il giocatore era atteso oggi al J Medical per visite di controllo dopo l’infortunio. Si attendevano anche notizie sul ...

