Juventus | Bonucci | «Importante vincere Dimostriamo di meritarci la maglia»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Così il difensore dellaLeonardoha parlato dopo il successo in rimonta ottenuto in casa dello Spezia Leonardoha parlato aTV dopo Spezia-Juve. «Eraritrovare i tre punti, per allentare la pressione di questi giorni in cui i risultati non sono arrivati. Portiamo a casa la vittoria, è l’aspetto positivo della serata, anche se dobbiamo migliorare, cominciando da domenica, quando affronteremo un avversario difficile come la Samp. Continuiamo a lavorare, c’è bisogno della convinzione giusta da parte di tutti, dimostrando ogni giorno di meritare questa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? - forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - ProfgioGa : RT @juventusfc: Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? - Fprime86 : RT @juventusfc: Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? - TheAshTags : RT @juventusfc: Il post-gara di #SpeziaJuve ? Match report ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bonucci

Sport Fanpage

Allenatore Thiago Motta(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo,, De Ligt, De Sciglio (1' st Alex Sandro); Chiesa (39' st Kulusevski), Bentancur (1' st Locatelli), McKennie, Rabiot (22' st ...... superando, a fatica, lo Spezia per 3 - 2 LE PAGELLE DELLASZCZESNY 6,5 Quella di Gyasi è ...6,5 Deviazione sfortunata sul gol del 2 - 1. Poi tiene vivo il pallone nel 2 - 3 di De Ligt. ...Leonardo Bonucci ha parlato a Juventus TV dopo Spezia-Juve. «Era importante ritrovare i tre punti, per allentare la pressione di questi giorni in cui i risultati non sono arrivati. Portiamo a casa la ...Nuova giornata ricca di partite per il primo turno infrasettimanale di Serie A: alle 18:30 la Juventus ha vinto in casa dello Spezia per 3-2 e la Salernitana ha trovato il primo punto stagionale pareg ...