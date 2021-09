Juventus, Agnelli è tranquillo: il pensiero del presidente bianconero (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è tranquillo nonostante l’inizio complicato della squadra bianconera Agnelli e Cherubini conoscono bene Allegri (e ne sono amici), sanno come le parole in conferenza e nello spogliatoio sono propedeutiche a dare la scossa ai ragazzi. Non c’è preoccupazione, anche perché Max è sempre stato perfettamente consapevole del piano avviato con le scelte di mercato. Tutto sotto controllo quindi. O quasi. Perché il nervosismo per l’inizio disastroso e sfortunato non lascia tranquillo nessuno in società. C’è fiducia nella rosa che viene considerata di primissimo livello per qualità e profondità, così come c’è fiducia nella capacità del tecnico di aggiustare la situazione con le sue idee. Lo scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) IldellaAndreanonostante l’inizio complicato della squadra bianconerae Cherubini conoscono bene Allegri (e ne sono amici), sanno come le parole in conferenza e nello spogliatoio sono propedeutiche a dare la scossa ai ragazzi. Non c’è preoccupazione, anche perché Max è sempre stato perfettamente consapevole del piano avviato con le scelte di mercato. Tutto sotto controllo quindi. O quasi. Perché il nervosismo per l’inizio disastroso e sfortunato non lascianessuno in società. C’è fiducia nella rosa che viene considerata di primissimo livello per qualità e profondità, così come c’è fiducia nella capacità del tecnico di aggiustare la situazione con le sue idee. Lo scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Advertising

CalcioNews24 : #Agnelli non sarebbe preoccupato per l'andamento della sua #Juventus - gilnar76 : Ultimissime Juve: turnover di Allegri con lo Spezia, Agnelli è tranquillo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : #Juventus, perché Agnelli è tranquillo: pensa questo della rosa #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - junews24com : Juventus, perché Agnelli è tranquillo: pensa questo della rosa - - JuventusUn : Batosta terribile per la #Juve, arriva la notizia che #Agnelli temeva: la societa' sara' costretta a... I DETTAGLI… -