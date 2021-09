Juventus a caccia dei tre punti: due big saltano lo Spezia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Spezia-Juventus una partita insidiosa per i bianconeri che sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato e sono fermi a due punti. La Juventus con lo Spezia avrà qualche problema di formazione, ma Allegri ha deciso di puntare ancora sul 4-4-2. Confermato Szczesny in porta mentre in difesa è out Chiellini ed al suo posto giocherà de Ligt. De Sciglio al posto di Alex Sandro e con Bonucci e Alex Sandro a completare la linea difensiva. A centrocampo la linea a quattro sarà formata da Bentancur e McKennie ma salta il secondo big bianconero: Cuadrado, al suo posto giocherà chiesa. In attacco ci saranno Dybala e Kean. La Juventus deve rispondere alla pioggia di critiche di questi ultimi giorni. Allegri è stato contestato nelle scelte ed ha ammesso di aver sbagliato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 settembre 2021)una partita insidiosa per i bianconeri che sono ancora adella prima vittoria in campionato e sono fermi a due. Lacon loavrà qualche problema di formazione, ma Allegri ha deciso di puntare ancora sul 4-4-2. Confermato Szczesny in porta mentre in difesa è out Chiellini ed al suo posto giocherà de Ligt. De Sciglio al posto di Alex Sandro e con Bonucci e Alex Sandro a completare la linea difensiva. A centrocampo la linea a quattro sarà formata da Bentancur e McKennie ma salta il secondo big bianconero: Cuadrado, al suo posto giocherà chiesa. In attacco ci saranno Dybala e Kean. Ladeve rispondere alla pioggia di critiche di questi ultimi giorni. Allegri è stato contestato nelle scelte ed ha ammesso di aver sbagliato ...

