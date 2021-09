Juve, si avvicina il rientro di Kaio Jorge: il brasiliano oggi al J Medical – VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Kaio Jorge questa mattina al J-Medical: visita di controllo per l’attaccante brasiliano, ai box al momento per un infortunio alla coscia Visite di controllo questa mattina per Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano, fermo da diverse settimane per un infortunio muscolare alla coscia, si è presentato oggi al J-Medical per verificare lo stato del suo recupero come raccolto dall’inviato di Juventusnews24.com. Come accennato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l’ex talento del Santos dovrebbe rientrare nuovamente in gruppo dopo la sosta per le Nazionali di ottobre. #KaioJorge prosegue il recupero: visite di controllo questa mattina al JMedical ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)questa mattina al J-: visita di controllo per l’attaccante, ai box al momento per un infortunio alla coscia Visite di controllo questa mattina per. Il giovane attaccante, fermo da diverse settimane per un infortunio muscolare alla coscia, si è presentatoal J-per verificare lo stato del suo recupero come raccolto dall’inviato dintusnews24.com. Come accennato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l’ex talento del Santos dovrebbe rientrare nuovamente in gruppo dopo la sosta per le Nazionali di ottobre. #prosegue il recupero: visite di controllo questa mattina al J...

