Juve, ecco la prima vittoria. Ma quanti rischi con lo Spezia (Di mercoledì 22 settembre 2021) E alla fine la Juve trovò la sua prima vittoria in campionato. Ma è stata una storia tesa, tutt'altro che scontata, contro un Spezia mai domo. La trama sembra essere la solita: Juve in vantaggio, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) E alla fine latrovò la suain campionato. Ma è stata una storia tesa, tutt'altro che scontata, contro unmai domo. La trama sembra essere la solita:in vantaggio, ...

Advertising

Eurosport_IT : JUVE: ECCO LA PRIMA VITTORIA! ???? Primi tre punti in campionato per Allegri, ma che sofferenza! Lo Spezia, dopo es… - aaIessandro : RT @Its_Frae: @harleysgirlz @emmeesse28 Ciao Carlotta non dovresti pensare un po' alla tua squadra?Capisco che essendo orfana senza genitor… - emmeesse28 : RT @Its_Frae: @harleysgirlz @emmeesse28 Ciao Carlotta non dovresti pensare un po' alla tua squadra?Capisco che essendo orfana senza genitor… - xianxinli69 : RT @Its_Frae: @harleysgirlz @emmeesse28 Ciao Carlotta non dovresti pensare un po' alla tua squadra?Capisco che essendo orfana senza genitor… - frango0o : RT @Its_Frae: @harleysgirlz @emmeesse28 Ciao Carlotta non dovresti pensare un po' alla tua squadra?Capisco che essendo orfana senza genitor… -