Juric: «Preoccupato dalle condizioni di Belotti. Pjaca sta meglio e su Brekalo…»

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.

LAZIO – «Ho visto bene la Lazio contro il Cagliari, pur con il pareggio ha fatto un'ottima gara. Noi l'abbiamo preparata come al solito».

Pjaca – «Ha un piccolo fastidio, già lo aveva prima dell'iultima partita. Ha lavorato a parte, oggi è andata abbastanza bene. Domattina ulteriore test».

IZZO E Belotti – «Ha preso una botta, ma è di tre settimane fa. Bisogna chiedere al medico. Ancora non sta bene, ma nessuna polemica. Anche per Belotti speravo in una progressione diversa, invece dopo tanto tempo ancora non riesce a corricchiare. Quando è così, si è ...

