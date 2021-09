Juric: “Belotti ancora fuori, non ci sono previsioni per il rientro. Pjaca? Da valutare” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio. L’allenatore ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Andrea Belotti: “Non riesce a correre, non ci sono previsioni di rientro. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Ci aspettavamo che in questa settimana andasse bene, invece no. E così non posso dare date, la diagnosi è questa. Speriamo che passi e che non avrà altri problemi. Condizionato dal rinnovo? Assolutamente no, è un leone. Lo vedo bene, voglioso di tornare a lottare con noi”. Poi sugli altri infortunati: “Pjaca? Ha un piccolo fastidio, già lo aveva prima dell’ultima partita. Ha lavorato a parte, oggi è andata abbastanza bene. Domattina ulteriore test. Izzo?Ha preso una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ivan, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio. L’allenatore ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche di Andrea: “Non riesce a correre, non cidi. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Ci aspettavamo che in questa settimana andasse bene, invece no. E così non posso dare date, la diagnosi è questa. Speriamo che passi e che non avrà altri problemi. Condizionato dal rinnovo? Assolutamente no, è un leone. Lo vedo bene, voglioso di tornare a lottare con noi”. Poi sugli altri infortunati: “? Ha un piccolo fastidio, già lo aveva prima dell’ultima partita. Ha lavorato a parte, oggi è andata abbastanza bene. Domattina ulteriore test. Izzo?Ha preso una ...

