Judo | comincia a Zagabria il nuovo ciclo olimpico dell’Italia Grande occasione per alcune seconde linee

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il World Tour di, dopo una pausa di oltre quattro mesi (in cui si sono disputati Mondiali e Olimpiadi), riparte ufficialmente venerdì 24 settembre con il Grand Prix di2021. 251 atleti provenienti da 36 Nazioni sono iscritti al primo evento del circuito maggiore post-, che metterà in palio un massimo di 700 punti per il ranking mondiale.di fatto in Croazia ildelverso i Giochi di Parigi 2024, in attesa di conoscere le date del prossimo periodo di qualificazione a cinque cerchi. L’Italia, dopo le due medaglie di bronzo conquistate a Tokyo da Odette Giuffrida e Maria Centracchio, sfrutterà questo finale di stagione per dare un’opportunità importante a diverse...