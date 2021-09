J-Ax a Porta A Porta sulla preghiera dopo il Covid: “Non sono Paolo Brosio, avevo paura” (Di mercoledì 22 settembre 2021) J-Ax a Porta A Porta è ritornato sulla sua terribile esperienza con il Covid-19 che ha costretto in casa anche sua moglie per gli effetti della malattia. dopo la guarigione Alessandro Aleotti è ritornato sui social per testimoniare quell’avventura, ma soprattutto per convincere i suoi followers a ricevere il vaccino. Per questo motivo il rapper è stato attaccato duramente dai no-vax, che sono arrivati anche a minacciarlo di morte. J-Ax, in ultima battuta, li ha definiti “terroristi anti-italiani”. Bruno Vespa lo ha accolto negli studi Rai ieri sera, martedì 21 settembre, per parlare di Covid-19, vaccini e prevenzione. In collegamento c’era anche il virologo Matteo Bassetti che ha reso pubblica la testimonianza di un ex negazionista ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) J-Ax aè ritornatosua terribile esperienza con il-19 che ha costretto in casa anche sua moglie per gli effetti della malattia.la guarigione Alessandro Aleotti è ritornato sui social per testimoniare quell’avventura, ma soprattutto per convincere i suoi followers a ricevere il vaccino. Per questo motivo il rapper è stato attaccato duramente dai no-vax, chearrivati anche a minacciarlo di morte. J-Ax, in ultima battuta, li ha definiti “terroristi anti-italiani”. Bruno Vespa lo ha accolto negli studi Rai ieri sera, martedì 21 settembre, per parlare di-19, vaccini e prevenzione. In collegamento c’era anche il virologo Matteo Bassetti che ha reso pubblica la testimonianza di un ex negazionista ...

