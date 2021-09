Italia, vaccini: verso gli ottantatre milioni di somministrazioni. Super green pass, da oggi in vigore il decreto Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente della, Sergio Mattarella, ha firmato ieri il decreto per il green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Da oggi il decreto è dunque in vigore e dal 15 ottobre al 31 dicembre l’obbligo sarà operativo. L'articolo Italia, vaccini: verso gli ottantatre milioni di somministrazioni. Super green pass, da oggi in vigore il decreto <small class="subtitle">Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il presidente, Sergio Mattarella, ha firmato ieri ilper ilobbligatorio nei luoghi di lavoro. Dailè dunque ine dal 15 ottobre al 31 dicembre l’obbligo sarà operativo. L'articologlidi, dainil dal...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I vaccini in Italia stanno funzionando molto bene andando a prevenire la stragrande maggioranza delle forme gravi d… - ilfoglio_it : 'L'Italia ha la più alta percentuale d'Europa di vaccinati. Più vaccini uguale meno contagi, meno contagi uguale me… - fanpage : Negli ultimi mesi la campagna vaccinale italiana si basa soprattutto su Pfizer e Moderna. Ma che fine hanno fatto l… - Mauro26739276 : RT @stopcensura2020: In Italia centinaia di classi in quarantena. Mattarella: “Grazie ai vaccini mai più chiusure” - Mauro26739276 : RT @bildarte: Nicholas Farrell: «Le draconiane leggi italiane sui vaccini sono terribilmente popolari» SOLO IN ITALIA -