Italia in preghiera: diretta tv dal Santuario della Madonna di Porto in Gimigliano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prosegue la diretta settimanale con la recita del Santo Rosario, l'importante iniziativa di preghiera che questa volta sarà trasmessa da Catanzaro. L'appuntamento fa tappa questa sera in Calabria, al Santuario della Madonna di Porto in Gimigliano, in provincia di Catanzaro. La preghiera incessante che, ogni mercoledì, sale a Maria. Il Rosario da Catanzaro Questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria.

