Italia, a luglio fatturato industria +0,9% su mese (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – A luglio l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, cresca dello 0,9%, in termini congiunturali, dopo il +3,10% segnato il mese precedente. L’incremento su base mensile è determinato dall’andamento positivo sul mercato interno (+1,7%) mentre si rileva un moderato calo su quello estero (-0,8%). Nella media del trimestre maggio-luglio l’indice complessivo è cresciuto del 4,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,6% sul mercato interno e +5,8% su quello estero). “Prosegue a luglio la dinamica congiunturale positiva del fatturato dell’industria, con l’indice destagionalizzato che segna un massimo storico, toccando il livello più elevato dall’inizio della serie storica (gennaio 2000)”, è il commento ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Al’Istat stima che ildell’, al netto dei fattori stagionali, cresca dello 0,9%, in termini congiunturali, dopo il +3,10% segnato ilprecedente. L’incremento su base mensile è determinato dall’andamento positivo sul mercato interno (+1,7%) mentre si rileva un moderato calo su quello estero (-0,8%). Nella media del trimestre maggio-l’indice complessivo è cresciuto del 4,4% rispetto ai tre mesi precedenti (+3,6% sul mercato interno e +5,8% su quello estero). “Prosegue ala dinamica congiunturale positiva deldell’, con l’indice destagionalizzato che segna un massimo storico, toccando il livello più elevato dall’inizio della serie storica (gennaio 2000)”, è il commento ...

