Ita | Califano Pd | “Silenzio inaccettabile sulla salvaguardia dei posti di lavoro”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – “Con molta amarezza prendo nota del riprovevole atteggiamento di chiusura dei vertici Itatematica più importante di tutta questa vicenda: ladeidi”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela. “Un modus operandi – spiega la Consigliera – che sta bloccando qualsiasi tipo di dialogo e soluzione. Ringrazio il senatore Astorre e i colleghi senatori per aver chiesto, in maniera forte e chiara, al Governo di intervenire senza tentennamenti per impedire ai nuovi ‘Capitani’ di fare carne da macello e inaugurare una compagnia ‘mozza’, senza prospettive, preda dei partner europei. Una compagnia destinata a essere un vettore di serie B”. “Questa mancanza di chiarezza e coraggio sul futuro di Ita – conclude– lascia ...

Il Pd: 'Compagnia pubblica non può essere gestita in questo modo' In Piazza San ... 'Chiediamo l'immediata ripresa della trattativa trae le organizzazioni sindacali. La decisione ...L'autunno caldo dei lavoratori ex Alitalia è appena iniziato. La newco Ita comincerà a volare dal 15 ottobre, almeno questa è l'intenzione dei vertici, ma prima ci sono da salvaguardare occupazione, r ...(AGR) La conferenza dei capigruppo di oggi ha votato a favore della convocazione di un nuovo consiglio comunale sulla questione Alitalia/Ita - esordisce Montino, sindaco di Fiumicino - La situazione ...