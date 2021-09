Istat | “contrazione eccezionale del Pil | -8 | 9% nel 2020 | crolla la domanda interna Deficit al 9 | 6% del Pil | raddoppia tendenza al risparmio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nelil rapporto/Pil dell’Italia si è attestato al 9,6%, rivisto in peggio di un decimale rispetto al 9,5% stimato dal Documento di economia e finanza. Migliore delle previsioni, invece, il rapporto debito/Pil, certificato dall’a 155,6% contro una stima del 155,8%. I dati arrivano dall’, che nei Conti economici nazionali 2018-appena pubblicati individua unprimario pari al 6,1% del Pil, dovuto a un calo di circa 57 miliardi di euro delle entrate correnti e un aumento di circa 46,8 miliardi delle uscite correnti per far fronte all’emergenza sanitaria. La pressione fiscale complessiva, riporta l’Istituto di statistica, è stata pari al 42,8%, in crescita rispetto al 42,4% del 2019. L’aumento è motivato dalla minore flessione delle entrate fiscali ...