Irreperibili o residenti all’estereo, il Reddito di Cittadinanza arriva lo stesso. E non è finita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Reddito di Cittadinanza continua a far parlare di sè: soprattutto per i tanti “furbetti” che lo percepiscono senza averne diritto. Il Reddito di Cittadinanza -recentemente difeso a spada tratta dal leader Cinque Stelle Giuseppe Conte – continua a far parlare di sé: soprattutto in relazione ai continui “furbetti” che vengono scovati dalla Forze dell’Ordine. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildicontinua a far parlare di sè: soprattutto per i tanti “furbetti” che lo percepiscono senza averne diritto. Ildi-recentemente difeso a spada tratta dal leader Cinque Stelle Giuseppe Conte – continua a far parlare di sé: soprattutto in relazione ai continui “furbetti” che vengono scovati dalla Forze dell’Ordine. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CanzianiAngelo : @GiuseppeConteIT Alcuni avevano dichiarato falsamente di essere stati residenti in Italia per almeno 10 anni in man… -