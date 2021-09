“Io stuprata a 7 anni” | confessione da brividi della famosa showgirl

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Lasi lascia andare ad unada: “Sono stataa 7”, ecco di chi si trattada. In un’intervista rilasciata in televisione, la donna ha dichiarato: “Sono stataa 7“. Le sue parole hanno atterrito il pubblico ed anche la conduttrice, che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IulianaAdriana3 : RT @Ma_Li___: @TgLa7 La cosa allucinante è che alla maggioranza piace essere silentemente stuprata; son 10 anni che la democrazia rappresen… - Ma_Li___ : @TgLa7 La cosa allucinante è che alla maggioranza piace essere silentemente stuprata; son 10 anni che la democrazia… - UnioneSarda : Aida Yespica in lacrime: “Stuprata a 7 anni, non riesco ad avere rapporti sessuali normali” - ViteAnto : RT @antimafia2000: Washington: stuprata una quattordicenne. Uomo condannato a più di 7 anni di carcere - infoitcultura : Storie Italiane, Aida Yespica: “Stuprata a 7 anni da un amico di mio padre, lo avevo rimosso poi mi… -

Ultime Notizie dalla rete : stuprata anni

Gli investigatori hanno così documentato la sottomissione subita dalla giovanissima vittima, prima oggetto di attenzioni morbose, iniziate quando aveva solo 10, e poi, in un'escalation tesa a ...La bellissima e famosa showgirl ed ex naufraga vip dell' Isola dei famosi ha dichiarato con voce rotta: 'Sono stataquando avevo 7. Avevo rimosso tutto ma poi nel 2016 mi sono arrivati ...Aida Yespica passato: ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai, affronta il terribile trauma che ha dovuto affrontare ...Aida Yespica scoppia in lacrime in diretta tv e spiega: “Non riesco più ad avere rapporti sessuali normali”. La showgirl venezuelana si confessa in un’intervista a Storie Italiane su Rai Uno, con Eleo ...