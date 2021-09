“Invito al Viaggio” | durante il concerto per Franco Battiato fischi all’indirizzo di Vittorio Sgarbi e Albano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri sera, presso l’Arena di Verona, si è svolto unalla memoria dial, appunto) ma pare che la presenza sul palco die dinon sia stata gradita dal pubblico. È quanto leggiamo su Fanpage questa mattina, che racconta come, una volta saliti sul palco,siano stati “accolti” da moltida parte del pubblico presente. Senza contare i diversi:”VERGOGNA!” riecheggiati dagli spalti. I due presenziavano sul palco in qualità di amici del defunto Maestro. Quale è stata la reazione dei due? Nessuna sceneggiata o polemica: pare che il duo abbia battuto in ritirata senza creare scalpore. ...

Advertising

CatelliRossella : Invito al viaggio, le anime di Battiato sul palco - Cultura & Spettacoli - ANSA - BassoFabrizio : E' stato (anche troppo) lungo l'#invitoalviaggio di #francobattiato ma ha regalato momenti unici. Le mie pagelle… - SkyTG24 : Invito al viaggio, il concerto per Franco Battiato: le nostre pagelle della serata - lisabluemood : RT @MahmoodItalia: Mahmood questa sera all'arena di Verona per 'Invito al Viaggio', un concerto tributo a Franco Battiato. - sonomusicgroup : “Invito al viaggio”, Franco Battiato continua a regalarci la sua magia -

Ultime Notizie dalla rete : Invito Viaggio

... in un Gioco dell'Oca rivisitato per renderli vivi, parlanti, tappe di unmeraviglioso e ... Questa iniziativa è stata piacevolmente e attivamente accolta da tanti cittadini e l'è quello ...È l'e l'omaggio, a braccio, del Papa, che nella catechesi di oggi in Aula Paolo VI ha ripercorso le tappe del suoapostolico a Bratislava e in Slovacchia. "È stato commovente ...Al Bano e Vittorio Sgarbi salgono sul palco e vengono fischiati durante il concerto tributo per Franco Battiato. Ecco cos'è successo ...Le scuse della neo-presidente per la prima volta dopo 80 anni di storia: «Anche noi abbiamo interpretato male il pensiero di Chiara Lubich». L’incontro riservato con il Papa ...