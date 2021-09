Intesa Sanpaolo | Cna e Museo Risparmio premiano giovani fashion designer

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuta a Milano la cerimonia di premiazione del Concorso perrealizzato da CNA Federmoda e daldelper creare il guardaroba di Mica la Formica, la mascotte deldinato nel 2012 con lo scopo di diffondere l’educazione finanziaria per aiutare le persone a prendere decisioni razionali e informate e adottare i comportamenti corretti per raggiungere i propri obiettivi.Ad aggiudicarsi il primo premio e la borsa di studio di 3.000 euro è stata la giovane stilista Simona Zizza, che ha disegnato un guardaroba di otto capi in grado di rappresentare al meglio la personalità di Mica, la sua grande attenzione per l’indipendenza economica delle donne, la sensibilità verso le ...