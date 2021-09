“Interrompiamo per dare questa notizia”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ha parole: “Agghiacciante” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un fatto insolito successo durante la diretta del programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5. Una notizia dell’ultima ora ha interrotto il consueto talk con gli analisti, oggi dedicato al green pass per il personale docente. È successo durante l’intervista a un professore: di punto in bianco Barbara D’Urso viene interrotta dagli autori della trasmissione che le segnalano un aggiornamento choc sulla vicenda di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l’accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. Naturalmente la conduttrice dà subito la linea all’inviata Giorgia Scaccia che spiega: “Ci sarebbe un nuovo capo d’accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un fatto insolito successo durante la diretta del programma pomeridiano condotto da5. Unadell’ultima ora ha interrotto il consueto talk con gli analisti, oggi dedicato al green pass per il personale docente. È successo durante l’intervista a un professore: di punto in biancoviene interrotta dagli autori della trasmissione che le segnalano un aggiornamento choc sulla vicenda di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l’accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. Naturalmente la conduttrice dà subito la linea all’inviata Giorgia Scaccia che spiega: “Ci sarebbe un nuovo capo d’accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe ...

