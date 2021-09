Inter, Franchi espugnato e segnale al campionato: diciotto gol fatti e nuovo record (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se l’unico rimpianto di un inizio di stagione, è un pareggio al Ferraris contro una Sampdoria storicamente ostica, è segno che l’Inter qualcosa di speciale l’ha già fatto. Soffre, ribalta, vince. Simone Inzaghi si regala un sorpasso momentaneo sul Napoli, una vittoria sulla Fiorentina in un Franchi che si preannuncia fortino di Vlahovic e compagni, e soprattutto un segnale al campionato. Dopo cinque giornate, l’Inter è a quota diciotto gol, con una media di 3.6 reti a partita. Numeri che fanno paura, superiori anche a quelli dell’anno scorso, quando i gol fatti furono tredici ma soprattutto quelli subiti furono otto contro i cinque attuali. Insomma, partenza a razzo e tante buone indicazioni per Simone Inzaghi che si regala anche una piccola pagina di storia, in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Se l’unico rimpianto di un inizio di stagione, è un pareggio al Ferraris contro una Sampdoria storicamente ostica, è segno che l’qualcosa di speciale l’ha già fatto. Soffre, ribalta, vince. Simone Inzaghi si regala un sorpasso momentaneo sul Napoli, una vittoria sulla Fiorentina in unche si preannuncia fortino di Vlahovic e compagni, e soprattutto unal. Dopo cinque giornate, l’è a quotagol, con una media di 3.6 reti a partita. Numeri che fanno paura, superiori anche a quelli dell’anno scorso, quando i golfurono tredici ma soprattutto quelli subiti furono otto contro i cinque attuali. Insomma, partenza a razzo e tante buone indicazioni per Simone Inzaghi che si regala anche una piccola pagina di storia, in ...

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY ? #FiorentinaInter ?? 5^ giornata @SerieA ? 20:45 CEST ??? Stadio Artemio Franchi #FORZAINTER ??? - Inter : ?? | SPOGLIATOIO A Firenze scendiamo in campo con la maglia away ?? Ecco uno sguardo all'interno dello spogliatoio d… - Inter : ?? | STADIO Eccoci al Franchi ?? Tutto pronto per #FiorentinaInter! #ForzaInter - sportface2016 : #Inter, 18 gol fatti e un nuovo record per la striscia Conte-Inzaghi - InterClubIndia : RT @InterCM16: Fiorentina Inter: rimonta #Inter -