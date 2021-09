Inter di forza e abbondanza, l’Atalanta sbuca negli specchietti (Di mercoledì 22 settembre 2021) La quinta giornata di Serie A ha preso il via con la prova di forza targata Inter che si avvicina al meglio al big match con l’Atalanta Inter da impazzire quella vista a Firenze nel martedì dedicato alla quinta giornata di Serie A. Da impazzire per i tifosi nerazzurri che hanno potuto godere di una prestazione, in special modo nella ripresa, davvero di alto profilo. Ma da impazzire in un certo senso anche per gli avversari che probabilmente immaginavano che i Viola potessero frenare i campioni d’Italia. Perché in effetti le premesse c’erano tutte, considerato che la Fiorentina arrivava all’appuntamento in gran spolvero e con tre vittorie consecutive nel taschino. E la prima mezzora in particolare ha confermato la bontà del progetto tecnico e tattico imbastito da Vincenzo Italiano: squadra corta e iper-aggressiva, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) La quinta giornata di Serie A ha preso il via con la prova ditargatache si avvicina al meglio al big match conda impazzire quella vista a Firenze nel martedì dedicato alla quinta giornata di Serie A. Da impazzire per i tifosi nerazzurri che hanno potuto godere di una prestazione, in special modo nella ripresa, davvero di alto profilo. Ma da impazzire in un certo senso anche per gli avversari che probabilmente immaginavano che i Viola potessero frenare i campioni d’Italia. Perché in effetti le premesse c’erano tutte, considerato che la Fiorentina arrivava all’appuntamento in gran spolvero e con tre vittorie consecutive nel taschino. E la prima mezzora in particolare ha confermato la bontà del progetto tecnico e tattico imbastito da Vincenzo Italiano: squadra corta e iper-aggressiva, ...

