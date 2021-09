Inter | da verificare le condizioni di Barella | botta alla coscia per lui

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nicolòsostituito per un problemaNemmeno il tempo di godersi drimonta sulla Fiorentina, che in casasi guarda già al prossimo impegno. Sabato a San Siro arriva l’Atalanta di Gasperini e lo staff medico deve valutare lefisiche di Nicolò. Al momento della sostituzione, infatti, il numero 23 nerazzurro ha messo subito del ghiaccio sulladestra. Le suesaranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore, con la speranza che si possa trattare di una semplicee non di un problema più grave. A riferirlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene damagazine.

