Insulti a Maignan, il Milan: “Siamo al tuo fianco per fare la differenza” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Milan si schiera al fianco di Mike Maignan per la lotta al razzismo: "“Mike, Siamo al tuo fianco per fare la differenza". Ecco il post Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilsi schiera aldi Mikeper la lotta al razzismo: "“Mike,al tuoperla". Ecco il post

Advertising

pisto_gol : I vergognosi insulti razzisti rivolti a #Maignan non ci meravigliano, e neanche quelli di parte della tifoseria di… - AntoVitiello : in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan, il Club rossone… - ZZiliani : Impazzano nel web i video dei vergognosi insulti razzisti rivolti a #Maignan prima di #JuventusMilan; superato lo s… - AngeloTani : RT @DiMarzio: #SerieA | Il messaggio di #Maignan dopo le offese razziste ricevute in #JuveMilan: 'Davvero pensate di sapere cosa si provi a… - pantycat : RT @giuliocavalli: Mi tocca perfino fare i complimenti a un milanista. Enorme Maignan, portiere del Milan bersagliato dagli insulti razzi… -