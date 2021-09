Innovazione tecnologica e sostenibilità: Tesmec taglia il traguardo dei 70 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grassobbio. Tesmec, società a capo di un gruppo tra i principali nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, festeggia il 70° anniversario dalla sua fondazione con un evento all’Accademia Carrara di Bergamo che celebra una storia di crescita ininterrotta e di continua evoluzione. Un evento che vuole raccontare la lunga storia del Gruppo – nato negli anni ’50 come C.R.F. – Officina Meccanica di Precisione Spa, società specializzata in lavorazioni di alta precisione per particolari meccanici – ma soprattutto presentare l’evoluzione di Tesmec oggi: una vera e propria tech company, leader ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grassobbio., società a capo di un gruppo tra i principali nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, festeggia il 70°versario dalla sua fondazione con un evento all’Accademia Carrara di Bergamo che celebra una storia di crescita ininterrotta e di continua evoluzione. Un evento che vuole raccontare la lunga storia del Gruppo – nato negli’50 come C.R.F. – Officina Meccanica di Precisione Spa, società specializzata in lavorazioni di alta precisione per particolari meccanici – ma soprattutto presentare l’evoluzione dioggi: una vera e propria tech company, leader ...

