Iniquità fiscale | riforma del catasto ed elezioni comunali

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In questa competizione elettorale per la guida di grandi città e di numerosi comuni, è assente una riflessione sulladel, questione che tocca direttamente la finanza locale e la gestione del territorio. Il presidente Draghi vorrebbe inserirla nella legge delega sul fisco, ma c’è stata subito la levata di scudi della destra. La posta in gioco è alta. Ilè lo strumento principe dell’Agenzia del territorio. Attua e custodisce l’inventario dei terreni e dei fabbricati. Registra i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'unico modo per non procedere a graviche deriverebbero da una operazione secca a livello ... E capite bene che ci vorrebbero decenni per farlo e ne nascerebbe un bailammeben peggio ...Ispirarsi all'obiettivo di equità e redistribuzionenell'approccio alla riforma del catasto, per quanto condivisibile e dovuto, rischia tuttavia di aggiungere nuovea quelle ...