Infortunio Correa: si punta al ritorno contro l'Atalanta. Le ultime (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Inter lavora forte al recupero di Correa per la gara contro l'Atalanta. Per Vidal tempi più lunghi Joaquin Correa punta a rientrare in tempo per il match contro l'Atalanta. Come riportato da Gazzetta.it, il Tucu oggi ha svolto lavoro personalizzato dopo la dolorosissima botta al bacino che lo ha costretto a lasciare il campo sabato scorso contro il Bologna. Il dolore, però, sta passando e tra domani e dopodomani Inzaghi conta di rivederlo in gruppo e magari di averlo a disposizione per la gara contro gli orobici. Arturo Vidal, invece, salterà quasi sicuramente anche l'impegno contro lo Shakhtar Donetsk: possibile rivederlo contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

