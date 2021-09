InfoJobs | fra ambizioni | gerghi e inglesismi guida al restyling del curriculum

Leggi su sbircialanotizia

Archiviata la pausa estiva, settembre è tempo di buoni propositi e remise en forme. Non solo palestra, alimentazione e nuovo look, anche il nostro profilo professionale ha bisogno di avere un aspetto più fresco e attuale in vista del nuovo anno. Perché allora non rivedere il proprio cv nelle competenze, nelle esperienze, nello stile e nella forma? Per essere pronti a ripartire con slancio alla ricerca del prossimo lavoro, ma anche per non farsi trovare impreparati qualora dovesse presentarsi una nuova opportunità., la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, ha raccolto alcuni consigli ed evidenziato alcuni errori da non commettere per una prova di hr, che possa aiutare ad emergere nella selezione. Ilinfatti è il nostro primo biglietto da visita ed è importante che ci rappresenti ...