In vigore il decreto Green Pass sul lavoro con novità: escluso il licenziamento (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sull'obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Nel testo, firmato dal presidente Mattarella, confermata la sospensione dallo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilsull'obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Nel testo, firmato dal presidente Mattarella, confermata la sospensione dallo ...

Advertising

Zicutake : Coronavirus ultime notizie. Green pass: nuovo decreto in Gazzetta, è in vigore – Il Sole 24 ORE - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: In vigore il decreto sul green pass al lavoro. Niente sospensione per chi ne è provvisto - bizcommunityit : Coronavirus ultime notizie. Green pass: nuovo decreto in Gazzetta, è in vigore - HuffPostItalia : In vigore il decreto sul green pass al lavoro. Niente sospensione per chi ne è provvisto - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Greenpass: nuovo decreto in Gazzetta, è in vigore -