In terapia intensiva un neonato di 15 giorni. La madre positiva non si era voluta vaccinare (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non era vaccinata e, nonostante fosse risultata positiva al Coronavirus, una donna è riuscita a partorire senza intoppi nell'ospedale di Padova. Apparentemente. Risultato negativo al primo tampone, il neonato e la madre sono stati dimessi dalla struttura. Dopo qualche giorno, però, il piccolo ha iniziato a manifestare i sintomi del contagio. Così la donna si è ripresentata in ospedale e, il 9 settembre, è arrivata la diagnosi: anche il bambino è risultato infetto al Sars-CoV-2. La causa del contagio non dovrebbe essere stata l'allattamento – le linee guida non lo vietano alle madri positive – ma il contatto continuo tra la donna e il figlio. Le condizioni del neonato, al momento, risultano particolarmente gravi, ricoverato nella terapia intensiva pediatrica di Padova. A darne notizia, ...

