In Italia 176 mila imprese sono a rischio usura

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Una su tre è ubicata nel sudL’ai più può sembrare una pratica desueta, legata a racconti rinascimentali o a drammi shakespeariani. Inè ancora una realtà, specialmente nel Sud, in momenti di crisi economica dove i corvi si abbattono sulle vittime in difficoltà. Secondo i dati delle Autorità giudiziarie, tra il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Sono poco meno di.400 le imprese italiane che si trovano in sofferenza. Si tratta di società ...segnalate dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi Finanziari della Banca d'. ...... il solo tablet misura 252 xx 8.1 mm e pesa 657 grammi, ma con la tastiera lo spessore passa a ... Le notizie e le recensioni di Notebooksono anche su Google News . Seguici cliccando sulla ...L’usura ai più può sembrare una pratica desueta, legata a racconti rinascimentali o a drammi shakespeariani. In Italia è ancora una realtà, specialmente nel Sud, in momenti di crisi economica dove i c ...Le province meno interessate sono quelle meno popolate: Belluno (360), Isernia (333), Verbano-Cusio-Ossola (332) e Aosta (239). Sono 176.400 le imprese italiane che si trovano in sofferenza e una su t ...