In Europa aumenta il consumo di ansiolitici e antidepressivi: allarme anche per l'Italia (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Europa aumenta il consumo di ansiolitici e antidepressivi. Ben prima della pandemia si è registrato un aumento, ancora in corso, del consumo di farmaci ansiolitici e antidepressivi in molti paesi europei. In Italia l'Aifa aveva lanciato l'allarme già nel 2019 suggerendo di migliorare l'approccio terapeutico. Secondo Openpolis, una delle cause del fenomeno sarebbe da individuare nella difficoltà di accedere a terapie alternative. In Europa cresce il numero di diagnosi di ansia, depressione e insonnia così come aumentano, di conseguenza, le prescrizioni di farmaci antidepressivi e ansiolitici. La pandemia è stata determinante, ma si tratta di un fenomeno in crescita ...

