In che modo Joe Biden ha danneggiato l’Unità Transatlantica (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le aspettative che il comitato e la cooperazione Transatlantica venissero ripristinati una volta che Biden avesse vinto le elezioni presidenziali americane erano alte su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma anche che la diplomazia abrasiva e distruttiva di Donald Trump divenisse presto soltanto un brutto ricordo. Le prime affermazioni di Biden in veste di presidente sembravano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le aspettative che il comitato e la cooperazionevenissero ripristinati una volta cheavesse vinto le elezioni presidenziali americane erano alte su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma anche che la diplomazia abrasiva e distruttiva di Donald Trump divenisse presto soltanto un brutto ricordo. Le prime affermazioni diin veste di presidente sembravano InsideOver.

Advertising

RobertoBurioni : Gli studenti delle scuole primarie e superiori hanno passato due anni terribili. Dobbiamo fare in modo che questo a… - CarloCalenda : L’idea che lo sfruttamento dei minori vada accettato perché ha radici “culturali” è assurda ma diffusa. Ogni ingius… - borghi_claudio : @Fax19126 @Theskeptical_ Non credo che i 'no vax' qualsiasi cosa voglia dire siano 10 milioni ma più o meno 10 mili… - katiaursillo : RT @ariahahahah: ??urgente?? è scomparso venerdì da Milano, un amico della mia coinquilina. chiunque per caso dovesse vederlo, può contatta… - HSmyeverything_ : RT @ariahahahah: ??urgente?? è scomparso venerdì da Milano, un amico della mia coinquilina. chiunque per caso dovesse vederlo, può contatta… -