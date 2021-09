In cdm arriva il decreto taglia-bollette. Torna l'indennità di quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti-Covid inutilizzati il governo punta a varare nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi domani un decreto taglia-bollette, che dovrebbe ospitare anche il rifinanziamento per circa 900 milioni dell’indennità di quarantena. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si era impegnato già a fine agosto a trovare rimedio per evitare che i lavoratori costretti alla quarantena per contatti con un positivo Covid si ritrovassero anche con un taglio dello stipendio perché messi in aspettativa o in sospensione dal lavoro non retribuita. La misura, introdotta a inizio pandemia e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno dellaequiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti-Covid inutilizzati il governo punta a varare nel Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi domani un, che dovrebbe ospitare anche il rifinanziamento per circa 900 milioni dell’di. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si era impegnato già a fine agosto a trovare rimedio per evitare che i lavoratori costretti allaper contatti con un positivo Covid si ritrovassero anche con un taglio dello stipendio perché messi in aspettativa o in sospensione dal lavoro non retribuita. La misura, introdotta a inizio pandemia e ...

Advertising

HuffPostItalia : In cdm arriva il decreto taglia-bollette. Torna l'indennità di quarantena - venis_77 : @Piero43 Si ma di norma, visto che ormai le camere sono esautorate , dopo poco l'approvazione in CDM e la conferenz… - Marchess86 : In settimana arriva in #CDM il decreto del governo #Draghi che evita la stangata sulle bollette di luce e gas - tecnoandroidit : Covid e Green pass: ora è obbligatorio anche per colf e badanti - Arriva dal Cdm il nuovo decreto legge che estend… - tea_4two : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Arriva l'estensione del #greenpass, Draghi non partecipa alla conferenza stampa post CDM e per qualcuno sbagl… -

Ultime Notizie dalla rete : cdm arriva L' Inps pagherà la quarantena : cosa succede La decisione del governo arriva nel giorno in cui la Germania ha comunicato che non verranno più riconosciute le indennità ai lavoratori non vaccinati che fossero obbligati a fare la quarantena, come ...

Green Pass obbligatorio al lavoro, aziende sotto i 15 dipendenti: le regole ... attestando la completa vaccinazione anti - Covid o la negatività al virus tramite tampone, arriva ... dicendosi contraria al sì del Carroccio in Cdm), giunge al termine: il Consiglio dei Ministri ha ...

Salvini: green pass? Aspetto di vedere cosa arriva in Cdm Agenzia askanews In cdm arriva il decreto taglia-bollette. Torna l'indennità di quarantena Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...

L'Inps pagherà la quarantena: cosa succede Il governo potrebbe stanziare circa 900milioni di euro per un fondo da destinare ai lavoratori in quarantena che non possono operare in smartworking ...

La decisione del governonel giorno in cui la Germania ha comunicato che non verranno più riconosciute le indennità ai lavoratori non vaccinati che fossero obbligati a fare la quarantena, come ...... attestando la completa vaccinazione anti - Covid o la negatività al virus tramite tampone,... dicendosi contraria al sì del Carroccio in), giunge al termine: il Consiglio dei Ministri ha ...Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...Il governo potrebbe stanziare circa 900milioni di euro per un fondo da destinare ai lavoratori in quarantena che non possono operare in smartworking ...