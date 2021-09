«In Aula solo col Green pass». Scoppia il caso alla Regione Lazio: messo alla porta il consigliere No Vax Barillari (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con l’introduzione dell’obbligo di Green pass anche per il Consiglio regionale del Lazio, l’arrivo di un caso su Davide Barillari era solo una questione di tempo. Al consigliere regionale, ex M5s e convinto No vax, è stato impedito di entrare in Aula dove era in corso una seduta del Consiglio. Sul punto il presidente del Consiglio regionale è stato intransigente: «In Aula si entra col Green pass», senza eccezioni. Già a inizio pandemia di Coronavirus, il consiglio regionale laziale aveva approvato una serie di modifiche al regolamento per fissare le regole di ingresso all’Aula. L’ultimo aggiornamento ha riguardato proprio il certificato verde, il cui obbligo è arrivato per i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con l’introduzione dell’obbligo dianche per il Consiglio regionale del, l’arrivo di unsu Davideerauna questione di tempo. Alregionale, ex M5s e convinto No vax, è stato impedito di entrare indove era in corso una seduta del Consiglio. Sul punto il presidente del Consiglio regionale è stato intransigente: «Insi entra col», senza eccezioni. Già a inizio pandemia di Coronavirus, il consiglio regionale laziale aveva approvato una serie di modifiche al regolamento per fissare le regole di ingresso all’. L’ultimo aggiornamento ha riguardato proprio il certificato verde, il cui obbligo è arrivato per i ...

