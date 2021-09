In Asia c’è chi brinda (e chi no) alla nascita di Aukus (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’accordo strategico-tecnologico tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito riguarda settori in cui molti attori sono coinvolti e si snoda tutto in un quadrante dal valore geopolitico come l’Indo Pacifico. I sommergibili nucleari in arrivo a Canberra, tanto quanto le intese per il rafforzamento della linea di intelligence e sul controllo delle supply chain tecniche, sono fattori che hanno un obiettivo chiaro, il contenimento cinese. Ma mentre mettono Pechino in allerta – dure le reazioni del Partito/Stato – provocano anche contraccolpi tra gli alleati. Oltre alla reazione scomposta francese e alle questioni aperte in Ue (sulle relazioni intra-europee, transatlantiche e trans-Manica), la fotografia di quanto accade in Asia è utile per comprendere certi posizionamento e certe dinamiche. Per esempio, le Filippine sono state tra i primi a congratularsi con ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’accordo strategico-tecnologico tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito riguarda settori in cui molti attori sono coinvolti e si snoda tutto in un quadrante dal valore geopolitico come l’Indo Pacifico. I sommergibili nucleari in arrivo a Canberra, tanto quanto le intese per il rafforzamento della linea di intelligence e sul controllo delle supply chain tecniche, sono fattori che hanno un obiettivo chiaro, il contenimento cinese. Ma mentre mettono Pechino in allerta – dure le reazioni del Partito/Stato – provocano anche contraccolpi tra gli alleati. Oltrereazione scomposta francese e alle questioni aperte in Ue (sulle relazioni intra-europee, transatlantiche e trans-Manica), la fotografia di quanto accade inè utile per comprendere certi posizionamento e certe dinamiche. Per esempio, le Filippine sono state tra i primi a congratularsi con ...

_Nico_Piro_ : Le banche, davanti alle quali ogni giorno non c'è fila ma calca, stanno per chiudere per mancanza di contanti. A po… - lucio22673283 : Nei tuoi ricordi di storia c'è mai stata prima del XX secolo una guerra che ha coinvolto le nazioni di tutti i cont… - mb021049 : visto 'presa diretta' ieri? Visto le immagini del disastro (tanto criticato da noi) per l'estrazione del Litio in A… - asia_indaco_ : c'è qualcosa che non va - fremo03893514 : RT @VincenzaSMF: @MMaXXprIIme @fremo03893514 Siamo stati ,occupati ,tutti qui ,mvfc ,tanta educazione ,bellezza ,cultura ,musica ,per perme… -