In arrivo su Rai1 “Fino all’ultimo battito” la nuova fiction con Marco Bocci | Violante Placido e Bianca Guaccero

Pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e dove il Nero? Dove il Giorno e dove la Notte? Quando è giusto fare la cosa giusta? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. "Fino all'ultimo battito" è una coproduzione Rai fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero.

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Rai1 Ballando con le Stelle 2021, svelato il cast bomba: tutti i concorrenti ... lo show di Rai1 in partenza da sabato 16 ottobre. Alcune conferme erano già arrivate nei giorni ... Nei giorni scorsi, Milly Carlucci ha ufficializzato l'arrivo di Arisa tra i concorrenti ufficiali: ...

Il commosso addio di Terence Hill a Don Matteo 13, ultimo ciak con l'arrivo di Raoul Bova Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, l'attore ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Rai1, prodotta da Luca e ...

